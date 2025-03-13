Военный парад в Астане: возможны задержки рейсов и ограничения на дорогах

С 22 апреля по 7 мая в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства.

Министерство обороны РК сообщает, что с 13 марта начнется переброска военных и техники в Астану для подготовки к параду в честь 80-летия Победы. Техника будет передвигаться по железной дороге и своим ходом. В некоторых регионах возможны временные ограничения на дорогах.

— С 22 апреля по 7 мая 2025 года, в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах. Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам, — сказано в сообщении.

Пресс-служба аэропорта Уральска сообщила, что авиакомпании пока не уведомляли об изменениях в расписании рейсов.

Напомним, что на парад обойдется Казахстану в 2,5 млрд тенге. Эти деньги потратят на топливо, запчасти, командировочные расходы и пошив формы.