«Реализация осуществляется без ограничений» — управление энергетики ЗКО о сжиженном газе

В управлении энергетики ЗКО сообщили, что по плану на четвертый квартал область должна получить 11 566 тонн сжиженного газа. В октябре уже поставили 3510 тонн, в ноябре планируется 4030 тонн, а в декабре — 4026 тонн. По состоянию на 4 ноября компания «Жаикмунай» уже отгрузила 670 тонн газа на ноябрь от запланированного объема.

— Суточная отгрузка для субъектов области в среднем составляет 180 – 200 тонн. На текущий момент остаток сжиженного нефтяного газа в регионе составляет 250 тонн при суточной потребности в 150 тонн. Реализация осуществляется без ограничений. По мере снижения остатков на АГЗС вводятся временные ограничения до момента поступления объемов, — сказано в сообщении.

В управлении отметили, что из-за плохой погоды могут возникнуть сложности с доставкой газа в районы. Цена на газ на автозаправках составляет 70–75 тенге за литр.

Напомним, что предприниматели малого и среднего бизнеса региона обратились в редакцию «Мой ГОРОД» с просьбой помочь решить проблему с нехваткой сжиженного газа. Они сообщают, что регулярно сталкиваются с нехваткой сжиженного нефтяного газа (СНГ), из-за чего подвергаются обвинениям в создании искусственного дефицита и даже угрозам.