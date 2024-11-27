Ребенок утонул в спорткомплексе Атырау: спасателя осудили на 4 года

Суд установил, что причиной трагедии стала халатность спасателя, который не обеспечил безопасность и не оказал своевременной помощи. Подсудимый признал свою вину, и с прокурором было заключено процессуальное соглашение, с которым согласилась потерпевшая сторона.

В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело о нарушении правил безопасности, из-за чего погиб ребенок. Выяснилось, что спасатель спорткомплекса не исполнил свои обязанности: он допустил 10-летнюю девочку в бассейн для взрослых, где глубина достигала 5,5 метров. Девочка не умела плавать и утонула.

Суд установил, что причиной трагедии стала халатность спасателя, который не обеспечил безопасность и не оказал своевременной помощи. Подсудимый признал свою вину, и заключил с прокурором процессуальное соглашение, с которым согласилась потерпевшая сторона.

Суд признал спасателя виновным по статье 306 УК РК и назначил ему 4 года лишения свободы условно, учитывая смягчающие обстоятельства. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, 14 июля 2024 года в бассейне спорткомплекса «Мунайшы» произошла трагедия — утонула 10-летняя девочка. Она пришла вместе с родственницей, которая купила ей билет на разовое посещение. Вместо бассейна с глубиной в один метр ребенок оказался в зоне для взрослых. Семья погибшей простила сотрудников комплекса.