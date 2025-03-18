Реформа расследования авиакатастроф грядёт в Казахстане

Это позволит повысить прозрачность, эффективность и соответствие международным стандартам, установленным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

По информации sozmedia.kz, одним из ключевых направлений стало совершенствование системы расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Согласно проекту, в Казахстане будет создан специализированный орган, полностью принадлежащий государству, который займется организацией и проведением расследований авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации. Это позволит повысить прозрачность, эффективность и соответствие международным стандартам, установленным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Полномочный орган по расследованию авиационных происшествий получит широкий круг полномочий, включая:

— Разработку нормативных правовых актов и инструкций по расследованию авиационных происшествий.

— Участие в расследованиях происшествий, как в Казахстане, так и за рубежом, если в них участвуют воздушные суда, зарегистрированные в стране.

— Выдачу рекомендаций для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

— Ведение и анализ статистики авиационных происшествий.

— Сотрудничество с международными организациями и авиационными ведомствами других стран.

— Обеспечение защиты конфиденциальной информации и сохранности доказательств в ходе расследований.

— Мониторинг соответствия национального законодательства международным стандартам ИКАО.

Деятельность полномочного органа будет финансироваться за счет отчислений на обеспечение безопасности полетов. Эти средства будут поступать от поставщиков аэронавигационного обслуживания, являющихся государственными предприятиями, подведомственными Министерству транспорта.

Ранее нелегалов из Нигерии, Италии и Мадагаскара задержали во время рейдов.



