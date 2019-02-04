Фото из архива "МГ" В Актюбинской области проходят отчётные встречи акимов всех уровней. В отчетных встречах акимов районов принимает участие глава региона. В пятницу, 1 февраля, Бердыбек Сапарбаев прибыл в Иргизский район, где вместе с местными жителями заслушал доклад акима района Мади Елеусизова. Встреча акима района прошла в Доме культуры села Иргиз. Мади Елеусизов доложился об итогах развития за 2018 год. В отчетный период район добился положительной динамики практически по всем основным социально-экономическим показателям. К примеру, рост производства в сельском хозяйстве составил 6,8%, всего произведено продукции на сумму 10,2 млрд. тенге. Глава региона проделанную работу оценил положительно. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость активной реализации потенциала района в сельском хозяйстве. - Серьезной опорой для дальнейшего роста экономики района будет сельское хозяйство, особенно животноводство, рыбоводство и развивающееся в последнее время овощеводство. Также здесь есть хорошие условия для предпринимательства, что обусловлено прохождением по территории района большой международной автомагистрали. Акиму района необходимо уделить этому вопросу больше внимания, - сказал Бердыбек Сапарбаев. Аким области ответил на вопросы сельчан, сообщил, что бюджет района в этом году утвержден на уровне 3,9 млрд тенге, а также рассказал о планах по ремонту дорог, обеспечению населенных пунктов района водой и газом. Особое внимание аким области обратил на проблемах воспитания подрастающего поколения. – Вы знаете, какова сейчас ситуация с подростковой преступностью, – напомнил аким области. – Не стоит сидеть сложа руки и надеяться на школу. Родители сами обязаны заниматься воспитанием детей, контролировать их, знать, чем они занимаются. Это ведь их прямая обязанность. Надо общими усилиями искоренять эту проблему, чтобы наши дети росли занятыми полезным делом, гармонично и разносторонне развивались, получили правильное родительское воспитание. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.