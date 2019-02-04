Фото из архива "МГ" 4 февраля в здании Дома дружбы состоялась встреча молодежи с акимом области Алтаем Кульгиновым. В регионе официально стартовал год молодежи и был принят программный документ молодежи ЗКО "7 шагов к успеху". Как отметил Алтай Кульгинов, в области проводится активная работа с молодежью. – В нашей области проживает более 650 тысяч человек, 136 тысяч из которых является молодежью до 29 лет. Государство в полном объеме поддерживает и создает условия для вас. В первую очередь - это образование. Глава государства отметил, что в каждом регионе должен быть один топовый вуз, который будет ровняться Назарбаев университету, который в свою очередь ровняется мировым стандартам. Ведь там преподают зарубежные преподаватели, лучшие в своем деле. Это говорит о том, что государство уделяет огромное внимание качественному образованию. У нас есть два государственных вуза и несколько частных. Кроме этого, в ЗКО есть 36 колледжей. Один из них - это педагогический колледж, здание которого было построено в 1878 году. Там обучаются более двух тысяч студентов. 21% из всех учителей региона обучились именно там. Мы проанализировали текущее состояние колледжа и увидели очень много проблем. Теперь мы планируем сотрудничать с НИШ, они будут обучать студентов педколледжа по зарубежным технологиям, которые в свою очередь будут обучать наших детей, - рассказал глава региона. Кроме этого, Алтай Кульгинов заявил, что в этом году будет сдан в эксплуатацию современный спортивный колледж, будут построены два крупных спортивных комплекса в Жанибекском и Жангалинском районах, а также планируется строительство общежитий для студентов. – Студента не должны отвлекать от учебы посторонние мысли. Он должен учиться, а не искать жилье. Эту проблему мы также планируем решить. Нынешний год объявлен годом молодежи. Для вас создаются все условия. Учитесь, работайте, развивайтесь, открывайте свой бизнес, набирайтесь опыта, поднимайте свое село. Этот год дает вам огромные возможности, - отметил Алтай Кульгинов. По словам главы региона, в этом году будет построен сквер для молодежи, который будет располагаться в центре города. – Сквер будет построен возле памятника трем героям Великой Отечественной Войны. Я недавно показывал эскиз сквера. Он будет очень красивым. Средства выделены, документы готовятся. Отрадно, что в строительстве сквера будут участвовать и предприниматели, - рассказал Алтай Кульгинов. Стоит отметить, что во время встречи предприниматели ЗКО вручили ключи от двухкомнатной квартиры Нурболу Серикову, который летом 2018 года завоевал золотую медаль в чемпионате мира по самбо в Румынии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.