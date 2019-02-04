Скриншот с видео По информации очевидцев, автомобиль провалился под лед в минувшее воскресенье в районе села Курилкино. - Пусть все видят и не лезут на лед на машинах, - прокомментировал видео очевидец. Тем временем вытащить автомобиль из-подо льда пытались сами жители с помощью подручных средств. В ДЧС Атырауской области данный факт пока не прокомментировали. ZDUfwtJ_oiA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.