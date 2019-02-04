«Беби-клуб» – это международная франчайзинговая сеть центров раннего развития, в котором дети занимаются пением, музыкой и учатся основным школьным предметам. Это бережное развитие интеллекта детей.

– Мне не хочется говорить о диагнозе нашей дочери. У каждого человека есть свой «букет» болезней. Пусть эта информация будет интересна только лечащим врачам. Конечно, мы с мужем прилагаем максимум усилий для развития нашей Тони. После ее рождения мне приходилось искать и анализировать очень много информации из интернета, книг, общаться с врачами и специалистами. Но хочу отметить, многое приходилось делать, скорее интуитивно, не полагаясь на какие-то научные доводы. Например, практически с самого рождения мне приходится постоянно говорить с моей доченькой, объясняя и проговаривая любое свое действие, а также петь. Да, просто петь, колыбельные, романсы, народные песни. Раньше ловила на себе удивленные взгляды прохожих, сейчас уже привыкла, – рассказывает Ольга Чернова.– Решать за ребенка, на что он способен, исходя из того, что у него есть определенный диагноз, неправильно. Нужно дать ему возможность проявить себя. Мы решили обратиться в «Беби-клуб», и я до сих пор считаю, что это было правильное решение, – продолжила мама Антонины.– Чем дольше мы посещали «Беби-клуб», тем больше росла уверенность в том, что наша дочь может общаться с обычными детьми. Затем Тоня пошла в детский сад, в обычный, неспециализированный, где проводит целый день, посещая занятия по русскому, казахскому и английскому языкам, занимается музыкой, йогой, принимает участие в утренниках. Я считаю все это нашей маленькой победой, так как Тоня учится общаться, учится быть самостоятельной, – говорит Ольга. – Я помню четырехлетнюю девочку, которая пришла к нам на занятия: она не разговаривала, но уже могла показывать буквы, не хотела расставаться со своей мамой. Постепенно Тоня стала обращать внимание на детей, которые занимались вместе с ней. Она очень любит объятия. Тоня необычный ребенок – нежный, прекрасный, как ангел, – говорит специалист «Беби-клуба» Гульнара Куангалиева. – Глядя на Антонину, которая поет, играет с другими детьми, очень активная и любопытная, я понимаю, что это ребенок, который по праву может гордиться своими успехами.– Каждый родитель подбирает определенный формат занятий для своего ребенка. Для меня было важно, чтобы группа была малочисленна, что я могу присутствовать на занятиях, – делится мама девочки. – Около двух месяцев мы с Тоней посещали занятия вместе. Таким образом, я показывала своей маленькой дочке, что мне тоже интересно заниматься, помогала ей адаптироваться на новом месте. Мне понравилось отношение специалистов к детям. В игровой форме, ненавязчиво, с использованием качественного методического материала, который можно потрогать, как следует рассмотреть, дается обширный объем информации для всей группы. Меня устраивает то, что специально с моей дочерью никто не занимается, она вместе со всеми пропевает алфавит, считает по числовой линейке, пытается читать по кубикам Зайцева, старается писать буквы, занимается декламацией на импровизированной сцене с настоящим микрофоном в руках, весело делает музыкальную зарядку и много-много всего интересного.– Я впервые работала с таким ребенком, но никогда не заостряла внимание на ее особенностях – это бы отразилось на атмосфере в группе. Тоня находится в системе, где ко всем относятся одинаково, и считаю, что ей так психологически легче, – добавила специалист «Беби-клуба» Айжан Сабурова. – Всем детям нужно разное время, чтобы усвоить материал, – оно у каждого ребенка индивидуальное. Ко всем нужен разный подход, но при этом ко всем предъявляются одинаковые требования. Антонина в этом плане не представляет исключения: если все делают три прыжка, то и она будет делать три прыжка. Не пропускать занятия, упорство, постоянная работа над собой – вот что требовалось от ребенка. Занятия проводятся полтора часа, и не всякий усидит на месте. Сегодня Тоня стала более усидчивой, стала быстрее отвечать на вопросы специалиста. Она пока не может разговаривать как другие дети, не может также быстро запоминать движения, но она уже стала полноценной частью маленького коллектива. Как рассказывают работающие с ней педагоги (в «Беби-клубе» всех называют специалистами), девочка не привыкла быть просто рядом с людьми – она хочет быть вместе с ними.Данная статья является первой из серии о детях и их родителях, которые посещают клуб интеллектуального развития «Беби-клуб». Детский развивающий центр в районе Петровского работает уже три с половиной года. Сейчас его посещают 134 ребенка. В прошлом году в 6-ом микрорайоне был открыт второй «Беби-клуб» и его посещают 80 деток.