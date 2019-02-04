В Атырау продолжается реализация концепции развития общественного транспорта. Сегодня, 4 февраля, на линию маршрута №30а вышли 8 новых автобусов производства г.Семей. Общественный транспорт был приобретен по программе обновления автобусного парка, оператором которого является АО «БРК-Лизинг». Кроме того, 7 автобусов большой вместимостью, которые освободились с обновленных направлений, вышли на линию маршрута №7. -К сведению горожан, маршрут №30а курсирует по направлению Аэропорт Атырау-Парк Победы, маршрут под №7 перевозит пассажиров с конечной Авангарда через Химпоселок до Кара депо и обратно, - сообщили пресс-службе акимата г.Атырау. Отметим, что с начала реализации концепции развития общественного транспорта, инициированной акимом Атырауской области, в городской автобусный парк прибыло 75 новых автобусов. В этом году планируется закупить еще 100 единиц общественного транспорта. - Также в рамках реализации Концепции осенью прошлого года на шести автобусных маршрутах Атырау было внедрено электронное билетирование. С февраля текущего года начнется субсидирование перевозчиков за провоз каждого пассажира, учет которых ведется по мобильным считывающим устройствам – валидаторам, - уточнили в пресс-службе акимата г.Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.