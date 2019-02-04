Фото с сайта www.kp.ru По словам представителя областной прокуратуры Андрея Курьякова, в материалах дела имелся секретный документ — поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Именно из-за него было засекречено все дело. Курьяков заверил, что в нем всего один том, и опроверг конспирологическую версию о существовании альтернативного дела. Ранее 4 февраля сообщалось, что сотрудники прокуратуры рассматривают три основные версии гибели туристов на перевале Дятлова. 1 февраля стало известно, что Генпрокуратура России намерена провести масштабную проверку уголовного дела о гибели туристов на перевале Дятлова. В январе 2016-го туристы обнаружили тело неизвестного в районе перевала Дятлова. Позже было установлено, что погибший — 47-летний мужчина из Челябинской области, который жил отшельником неподалеку от перевала с лета 2014 года. Причиной смерти стало переохлаждение. Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских лыжников была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии произошедшего, в частности — испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.