Пожар, вспыхнувший в ночь на 4 февраля, уничтожил дом и унес жизни пяти девочек-сестер, младшей из которых было всего три месяца, сообщает Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Семья жила почти четыре года небольшой времянке в жилом массиве Коктал-1. Совсем рядом находятся еще несколько таких же строений. В них живут родственники семьи.
В доме топили угольную печь. По словам родных, никогда прежде с ней проблем не было, в их домах стоят аналогичные.
Старшей скоро должно было исполниться 13 лет, младшей - всего три месяца. Сейчас родные собрались вместе, чтобы поддержать родителей. Хоронить девочек будут в Астане 5 февраля. Семья была многодетной и получала пособие. Двое детей учились в школе, в четвертом и шестом классах. Девочка 2014 года рождения ходила в детский сад.
Со слов родных, мать девочек работает фасовщицей и в момент трагедии вышла в ночную смену. Отец находился с детьми, но его срочно вызвали на работу. Он работает механиком на СТО. Родные рассказывают, что приглядывали за домом. В последний раз они проверили дом в два часа ночи, тогда все было тихо, свет был выключен, а в три часа разгорелся сильный пожар.
Спасатели прибыли через семь минут после поступления вызова, но дом сгорел полностью - деревянные балки, обшивка, вся мебель и техника. На месте трагедии разбросаны вещи, мягкие игрушки, стоит обугленная детская кровать.
Пожарные боролись с огнем около 40 минут. Так как дома расположены очень близко друг к другу, была опасность, что огонь перекинется на остальные строения.
- Мы были в панике. Пожарных вызывали все, кто видел огонь. Не поймешь, кто из них первый, - рассказала родственница семьи. С родителями сейчас работают психологи и специалисты социальных служб.
Высказать соболезнования родным приехал аким Астаны Бахыт Султанов. Он также осмотрел место пожара. Ранее он созвал экстренное совещание и пообещал помочь с организацией похорон.
- Со стороны школы семье была оказана поддержка в рамках государственной спонсорской помощи. Со слов педагога, погибшие дети не пропускали занятия, вели себя прилежно, со всеми были дружелюбными. Семья не стоит в статусе малоимущих, потому что оба родителя работают и получают доход. (...) По словам педагогов, дети чисто и аккуратно одевались, - сказала пресс-секретарь акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.
Напомним
, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото ©Турар Казангапов
