4 – 5 февраля Луна в знаке Водолея

Уделите внимание уходу, питанию, увлажнению кожи. Поделайте расслабляющие маски.

Удачные дни для стрижки и завивки локонов.

6 – 7 февраля Луна в знаке Рыбы

Дни подходящие для решения проблем в косметологических вопросах.

Удачно пройдут очищающие процедуры.

Если наметили пойти на стрижку 6-го, желательно перенести на 7-е.

Смена имиджа пройдет на ура.

8 – 10 февраля Луна в Овне

Благоприятны физические нагрузки. Особое внимание требуют лицо, руки, ноги.

Устройте сеанс массажа. Идеальные дни для визита в парикмахерскую.

Стрижка поспособствует успехам на работе.

11 – 12 февраля Луна в Тельце

Дни хороши для принятия солнечных ванн и борьбе с морщинами.

Побалуйте кожу витаминными масками.

13 – 14 февраля Луна в Близнецах

Сделанная в эти дни стрижка надолго сохранит форму.

Дни благоволят для маникюра, педикюра, фитотерапии.

15 – 16 февраля Луна в Раке

Прекрасные дни для смены имиджа. Вы привлечете удачу и богатство.

17 февраля Луна во Льве

Лучшие дни для водных процедур. Посетите баню, сауну, бассейн.

Смело подстригайтесь и окрашивайте волосы.