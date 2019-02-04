4 – 5 февраля Луна в знаке Водолея
Уделите внимание уходу, питанию, увлажнению кожи. Поделайте расслабляющие маски.
Удачные дни для стрижки и завивки локонов.
6 – 7 февраля Луна в знаке Рыбы
Дни подходящие для решения проблем в косметологических вопросах.
Удачно пройдут очищающие процедуры.
Если наметили пойти на стрижку 6-го, желательно перенести на 7-е.
Смена имиджа пройдет на ура.
8 – 10 февраля Луна в Овне
Благоприятны физические нагрузки. Особое внимание требуют лицо, руки, ноги.
Устройте сеанс массажа. Идеальные дни для визита в парикмахерскую.
Стрижка поспособствует успехам на работе.
11 – 12 февраля Луна в Тельце
Дни хороши для принятия солнечных ванн и борьбе с морщинами.
Побалуйте кожу витаминными масками.
13 – 14 февраля Луна в Близнецах
Сделанная в эти дни стрижка надолго сохранит форму.
Дни благоволят для маникюра, педикюра, фитотерапии.
15 – 16 февраля Луна в Раке
Прекрасные дни для смены имиджа. Вы привлечете удачу и богатство.
17 февраля Луна во Льве
Лучшие дни для водных процедур. Посетите баню, сауну, бассейн.
Смело подстригайтесь и окрашивайте волосы.