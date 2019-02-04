На должность руководителя управления назначен Камидолла Серик Камидоллаевич, ранее занимавший должность руководителя отдела занятости, социальных программ и РАГС ( регистрации актов гражданского состояния) Жылыойского района. - Он опытный руководитель, имеет все необходимые качества для исполнения поставленных перед ним задач. Эту работу вы выполняли в районе. Теперь перед вами стоит более масштабная задача. Взаимодействие с центральными органами управления, районами, - заявил глава региона. Серик Камидолла окончил университет имени С. Баишева и Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем. Бакалавр права, высококвалифицированный экономист со знанием иностранных языков в международной экономике. Трудовой путь начал в 1995 году заместителем директора СОШ 1 в Кульсары где работал до 1999 года. С 2000 по 2004 год - экономист в частной фирме. С 2004 года работал исполняющим обязанности отдела социальных выплат в Жылыойском районном отделе занятости и социальной защиты населения. С 2008 года - завсектором в Жылыойском районном отделе занятости и социальной защиты населения. В 2010 году возглавлял районный отдел занятости и социальных программ. В 2011 - начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Атырауского областного управления занятости и социальных программ. С 2012 года и до сегодняшнего дня – руководитель отдела занятости, социальных программ и РАГС (регистрации актов гражданского состояния) Жылойского района. На активе аким области также поблагодарил за работу Гибрата Сулейменова, возглавлявшего управление мобилизационной подготовки и гражданской защиты Атырауской области. - В связи с достижением пенсионного возраста Сулейсенов Гибрат Еркинулы был освобожден от этой должности. Хочу выразить благодарность за работу. Долгие годы он возглавлял разные управления акимата и внес большой вклад в развитие региона, - сказал Нурлан Ногаев. Кроме этого, от должности руководителя управления сельского хозяйства освобожден Максот Муканов. Он будет возглавлять Кызылкугинскую районную территориальную избирательную комиссию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК