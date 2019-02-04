По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег. Температура воздуха составит 8 градусов мороза. В Атырау температура воздуха днем составит -5 градусов, ночью -12. В Актау ожидается ясная погода без осадков. Днем ожидается 4 градуса тепла, ночью до 4 градусов мороза. В Актобе, синоптики прогнозируют до 20 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.