Это просто моя мечта. Шкаф в виде гигантского жука настоящее произведение искусства. Сколько в нем разных полочек и тайничков… Сколько всего можно разместить. Представляю, как этот шедевр будет величественно смотреться у нас в гостиной и возможно, как семейная реликвия передаваться поколениями. Напоминает, какой - то трансформер. Смотришь жук – открываешь дверцы и получается парящая сова. А вам хотелось бы такой?