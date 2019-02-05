Я не любитель при первых признаках простуды бежать в аптеку и травить себя таблетками. Как приверженец народной, бабушкиной медицины сироп от кашля я тоже готовлю сама. Сейчас в сезон простуд решила поделиться с вами этими рецептами. Может кому то помогут.Срежьте у редьки верхушку и сделайте ножом углубление в середине, почти сквозное. Положите в лунку пару ложек меда и оставьте, лучше на ночь, поставив редьку в стакан подходящего диаметра. К утру редька даст сок и смешавшись с медом это будет чудесный сироп. Пить по 1 ст.л. 3 раза в день. Детям давайте по 1ч.л.Понадобится сок двух лимонов. Добавьте в него тертый хрен и настаивайте несколько часов. Пить один раз – утром, по 1ст.л.Подойдут травы с противовоспалительными свойствами: эхинацея, шалфей, ромашка. 2ч.л. смеси сушеных трав смешать с 1ст.л. жидкого меда, добавить 1ст.л. сока лимона, нагреть на водяной бане, но не доводите по кипения. Снять с огня и обернув теплым одеялом дать постоять 15 минут. Процедить через марлю, перелить в бутылочку и хранить в холодильнике. Во время приступов кашля пить по 1 ст.л.2 ст.л. семян аниса залить стаканом кипятка, варить 15 минут и дать остыть при комнатной температуре. Процедить и добавить 2 ст.л. меда. Принимать перед едой по 1 ст.л. 3 раза в день. Попробуйте, проверенные временем рецепты. Будьте здоровы! Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!