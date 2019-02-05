Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно календарю праздничных и выходных дней в марте 2019 года будет 17 рабочих дней и 14 нерабочих. Международный женский день 8 марта выпадает на пятницу, поэтому переносить его не станут. На Наурыз казахстанцы отдохнут 21-23 марта, но так как 23 марта выпадает на субботу, этот выходной перенесут на 25 марта. Таким образом, праздновать весенний праздник будут пять дней. С учётом всех праздничных дат и выходных дней в марте в Казахстане будет 14 нерабочих дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.