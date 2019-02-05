Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего на принудительном исполнении в 2018 году находилось более 105 тысяч документов. Только в доход государства западноказахстанцы задолжали почти 1,5 млрд тенге. Это взыскания по административным и уголовным делам, а также штрафы. В Западно-Казахстанской области действует 79 частных судебных исполнителей. Из 105 тысяч находящихся на исполнении документов треть была исполнена. Остальные находятся в производстве. Самые проблемные - это долги по алиментам и коммунальным платежам. - За год в суде было рассмотрено 315 материалов. 111 должников привлечены к штрафам, 122 - к аресту. По статье 139 УК РК мы направили 211 представлений о привлечении должников к уголовной ответственности. 191 материал прекращен. Один должник был привлечен к общественным работам сроком на 300 часов, - сообщил руководитель палаты частных судебных исполнителей ЗКО Ансар Кужабергенов. Некоторые должники годами не выплачивают деньги, пользуясь несовершенством законодательства. - Мы действуем строго в рамках закона. Предлагаем должникам продать или обменять квартиру, чтобы рассчитаться с коммунальными долгами. Некоторые соглашаются. Но большинство на это не идут. А в суде есть понятие несоизмеримости долга и стоимости квартиры. Поэтому мы бессильны, - отметил Ансар Кужабергенов. Стоит отметить, что за год судоисполнители исполнили в полном объеме 26% имеющихся документов на сумму почти в 300 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.