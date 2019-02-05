Фото с сайта Хабар 24 На официальном сайте ведомства сообщается, что Конституционным Советом 4 февраля 2019 года принято к производству обращение Президента Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции РК. - В соответствии с конституционным законом "О Конституционном Совете РК" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу, - отмечается на сайте совета. Согласно Конституции, пункт 3 статьи 42 гласит: "Полномочия Президента республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие Президенты республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента РК". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.