Айбек Крамбаев в акимате Атырауской области будет курировать вопросы предпринимательства и привлечения инвестиций, нефтегазовый сектор, в том числе казахстанское содержание и цифровизацию. Кандидатура нового заместителя была согласована с администрацией президента Республики Казахстан. Ранее отвечавший за эту сферу первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов отныне будет курировать социальные вопросы региона – здравоохранение, образование, вопросы занятости и социальной защиты и другие. Айбек Крамбаев имеет степень магистра в сфере менеджмента и маркетинга, в разные годы окончил Актюбинский государственный университет им К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования при Президенте РК, а также Российский государственный университет нефти и газа им. И. Губкина. Трудовой путь начал в 1999 году, оператором нефтяной компании, впоследствии с 2001 до 2005 года работал в частных компаниях на позициях начальника отдела маркетинга и тарифной политики, начальника отдела внутренней транспортировки газа, менеджера по маркетингу. С 2005 по 2007 год – менеджер по контрактам, руководитель технической группы полномочного органа АО «НК КазМунайГаз». С 2007 по 2010 год – ведущий представитель технической группы полномочного органа в Карачаганак Петролиум Девелопмент Лимитед, г. Лондон, Великобритания. С 2010 по 2012 год руководитель технической группы полномочного органа по Карачаганакскому проекту ЧУ КУСК «Самрук Казына». С августа по декабрь 2012 года – генеральный менеджер по Карачаганакскому проекту ТОО "PSA". С декабря 2012 года по ноябрь 2015 года – директор департамента по мониторингу контрактов и маркетинга ТОО "PSA". С 2015 года по настоящее время – управляющий директор по развитию бизнеса и местного содержания, член правления ТОО "PSA". Как отметил Нурлан Ногаев, Айбек Крамбаев представлял интересы Республики Казахстан в крупных нефтегазовых проектах, осуществлял контроль за реализацией программ по развитию местного содержания, вопросов национализации кадров в иностранных компаниях. Работал за границей, знает 4 языка, в числе которых английский и турецкий. - Уверен , что опыт нового заместителя позволит ему выполнить возложенные на него задачи, - сказал аким Атырауской области.