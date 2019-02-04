В феврале в медицинском центре SitiMed высококвалифицированные специалисты Оренбургского межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. академика С. Федорова примут пациентов с заболеваниями органа зрения. На сегодняшний день существует огромное количество заболеваний органов зрения. В связи с этим оренбургские специалисты помогут вам своевременно выявить патологию. Такие заболевания встречаются очень часто: катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, отслойка сетчатки, косоглазие, близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), астигматизм, индуцированные рефракционные нарушения (состояния после ранее перенесенных операций, травм, заболеваний роговицы), пресбиопия, кератит, конъюнктивит. Пути решения по лечению этих заболеваний есть, если своевременно вы запишитесь на прием и консультацию к офтальмологам Оренбургской клиники «Микрохирургия глаза» им. С. Федорова.

Прием офтальмологов пройдет 7-8 февраля и 20-21 февраля в Уральске, 19 февраля в Атырау.

Запись на прием производится по контактным телефонам в городе Уральск: 8(7112) 24-26-90, 8 (7112) 51-70-22, 8 701 914 70 42. Прием пациентов ведется по адресу: г.Уральск, ул.Молдагуловой, д.3, медицинский центр «SitiMed». Для записи в городе Атырау: 8(776) 050 15 01, 8 (7122) 501-501. Прием ведется по адресу: г.Атырау, ул.Кулманова, 139. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.2017г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения РФ.  