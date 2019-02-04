Запись на прием производится по контактным телефонам в городе Уральск: 8(7112) 24-26-90, 8 (7112) 51-70-22, 8 701 914 70 42. Прием пациентов ведется по адресу: г.Уральск, ул.Молдагуловой, д.3, медицинский центр «SitiMed». Для записи в городе Атырау: 8(776) 050 15 01, 8 (7122) 501-501. Прием ведется по адресу: г.Атырау, ул.Кулманова, 139. https://ofmntk.ru/reception-areas/uralsk https://vk.com/uralsk_pr_microkhirurgiyaglaza https://ok.ru/uralsk.pr.microkhirurgiyaglaza https://www.instagram.com/mikrokhirurgiiaglazavuralske/ Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.2017г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения РФ. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Прием офтальмологов пройдет 7-8 февраля и 20-21 февраля в Уральске, 19 февраля в Атырау.
