Фото с сайта e-auction.kz АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" выставило на электронные торги АО "Приборостроительный завод "Омега" за 4 млрд тенге. Торги пройдут на понижение цены - до 682 млн тенге. Впрочем, оценочная стоимость компании на июнь прошлого года составила 1,3 млрд тенге. На заводе работают 45 человек. Стоит отметить, что завод "Омега" выставляют на торги не в первый раз.