Центр сотрудничает с аккредитованными ведущими лабораториями Германии и США, которые в свою очередь укомплектованы самым современным оборудованием и обеспечивают высокую систему контроля качества. При проведении генетической экспертизы применяются новейшие научные разработки в области молекулярно-генетических технологий. Все анализы выполняются согласно мировым стандартам с соблюдением казахстанских и международных норм защиты информации. - Наш центр по услугам ДНК-тестирования проводит подробные консультации по выбору того или иного ДНК-теста для подтверждения и определения степени родства с тем или иным лицом или группой лиц, в независимости от того, являются ли они родственниками или однофамильцами или просто чужими людьми, - рассказал. - Все осуществляется на основе строгой конфиденциальности и личном согласии каждого тестируемого. Мы не используем забор крови для ДНК анализа. Для этого берется простой соскоб с внутренней стороны щеки (буккальный соскоб). Это полностью безболезненный и безопасный метод. Весь процесс взятия образца ДНК занимает около 1 минуты и не требует присутствия медицинского работника. В отличие от многих поставщиков подобного рода тестов ДНК центр помогает с интерпретацией полученных результатов и дает ценные рекомендации по генеалогическим аспектам. К примеру, если у вас в семье есть какие-нибудь легенды о происхождении от того или иного рода, то специалисты ДНК центра с легкостью смогут это подтвердить или опровергнуть. Они помогут найти родственников по всему миру, а также направят за документальным подтверждением в нужные архивы СНГ для последующего составления бумажной родословной, которая в свою очередь, в определённых случаях может привести к получению гражданства другой страны, где проживали ваши предки. Подобные случаи уже имелись в практике ДНК центра. - Сама идея открытия нашего ДНК центра возникла давно, но выявление одного отцовства или материнства было недостаточно для этого. Помимо выявления близкого родства, у нас стояла задача реконструкции более дальних поколений. Для этого пришлось потратить более десятка лет на исследования принципа распределения ДНК для восстановления собственной родословной, набрать статистику по чужим образцам, чтобы в дальнейшем профессионально помогать другим в этих вопросах, так как ДНК-тестирование в своей основе позволяет человеку узнать больше о своих корнях, предках, изучить пути их миграций. Особенно это актуально, когда становишься взрослее, твои родственники уходят из жизни и уже некому рассказать об истории семьи, - добавил специалист. Цены в центре ДНК центре ниже рыночных. Все услуги уже включены в стоимость тестов.