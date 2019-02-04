Клиника SitiMed – бережная забота о Вашем здоровье
Здоровье — это наш бесценный дар, являющийся залогом яркости и полноты жизненных ощущений. Позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких Вам готовы помочь высококвалифицированные специалисты уральского медицинского центра SitiMed.
Клиника открылась в декабре 2017 года и на сегодняшний день является популярной и востребованной среди населения нашей области благодаря высокому профессионализму врачей и вежливому обслуживанию.
Здесь может обследоваться и при необходимости получить рекомендации по лечению взрослое население, а также возможно получение консультации у некоторых специалистов родителям с детьми. В клинике предоставляются услуги дневного стационара, а также работает лаборатория, где вы можете сдать необходимые анализы, в том числе и на аллергологические пробы. Цены на медицинские услуги доступны для каждого пациента.
Кроме этого в центре ведут прием врачи-офтальмологи Оренбургского филиала межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова. Также есть возможность воспользоваться услугами массажа или обучиться массажу в филиале Самарской школы массажа Валерия Красавина под руководством высококвалифицированного специалиста Качалова Артема Сергеевича.
При клинике работает аптека, где вы можете приобрести необходимые лекарственные препараты. Для тех, кто купил лекарства и другие товары на сумму свыше 5000 тенге, предоставляется скидка 5%, для пенсионеров так действует скидка 5%.
В центре уютное фойе, просторные кабинеты с современным медицинским оборудованием. При входе в центр вас сразу же встретит приветливый администратор и поможет вам попасть к нужному специалисту.
В медицинском центре SitiMed прием врачей ведется по записи и вас готовы принять следующие специалисты:
● Гинеколог-эндокринолог. Гинеколог-эндоскопист. Детский гинеколог. Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории – Муканов Ерлан Тлегенович.
● Пульмонолог, аллерголог. Врач высшей квалификационной категории со стажем работы 28 лет – Рыскалиева Гульжан Молдагалиевна
● Кардиолог. Врач высшей квалификационной категории со стажем работы 38 лет - Ярославцева Тамара Николаевна
● Педиатр. Врач высшей квалификационной категории со стажем работы 21 год – Жылкыбекова Лилия Александровна
● Уролог. Врач высшей квалификационной категории со стажем работы 21 год– Пономаренко Владислав Евгеньевич
● Терапевт. Врач высшей квалификационной категории - Рыльская Наталья Павловна
● Гастроэнтеролог-терапевт. Врач высшей квалификационной категории – Колонбаева Дарига Жаксыгалиевна
● Отоларинголог. Врач высшей квалификационной категории со стажем работы 21 год – Камкиев Расул Жалелович
● Эндокринолог. Врач высшей квалификационной категории - Колесина Наталья Михайловна
● Дерматолог, косметолог . Врач высшей квалификационной категории. – Ахметжанова Анар Лаиковна
● Врач кабинета УЗИ – Камиева Набия Лукпановна
● Невропатолог. Врач высшей квалификационной категории – Красненькова Наталья Борисовна
● Детский уролог, хирург. Врач второй квалификационной категории – Кусмаганбетов Даурен Маратович.
● Гинеколог. Врач высшей квалификационной категории – Корчакова Алла Николаевна.
● Хирург. Сосудистый хирург. Врач высшей квалификационной категории – Хайрекешов Арман Серикович.
Нам удалось собрать уникальную команду медицинских профессионалов с огромным опытом работы. Доверив нам свое здоровье, вы можете быть уверены в эффективности своего лечения и полном выздоровлении.
Наш адрес: город Уральск, улица А. Молдагуловой ,3, остановка «Хлебзавод» (рядом с магазином «Джентльмен»). Телефоны для записи: 8 (7112) 51 70 22, 24 26 90; 8 777 863 55 53, 8 701 914 70 42.
Наш сайт: https://sitimed.kz/https://www.instagram.com/sitimedcentr_uralsk/https://ok.ru/sitimed.uralskhttps://www.facebook.com/sitimeduralsk
Лицензия №01558 от 29.11.2017г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО.
