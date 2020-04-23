Иллюстративное фото из архива "МГ" – Мы вызвали в первый раз скорую 16 апреля, мой 69-летний тесть был еще жив, сильно хрипел, не мог дышать. Мы просили госпитализировать его, он болел ранее, в 2002 перенес операцию на легкие. Но все больницы отказались, сославшись на карантин, – говорит Фарид Секбаталиев. – Потом 17 утром приехала скорая, мы снова попросили забрать его в больницу. Фельдшер скорой обзвонил все больницы – опять все отказали. В итоге третья скорая приехала в 19.20 того дня просто уже на констатацию смерти, согласно сигнальному листу – от «хронического бронхита с астматическим компонентом». Полицейские вызвали спецмашину, составили протокол, в морге тело приняли, сказали приходите в субботу утром. Утром там были только санитар и дежурный врач, тело нам не выдали, велели ждать до понедельника. В понедельник снова не отдали, велели обращаться в прокуратуру. Там нам дежурный следователь сказал, что они такие дела не решают, и отправил в городское управление полиции. Там тоже развели руками – мы такое не решаем, обращайтесь в прокуратуру, она должна отменить свое постановление об экспертизе. Круг замкнулся. Мы писали на сайт министерства здравоохранения РК, областному акиму – реакции нет. Ни в больницу не смогли устроить, дома помер, теперь не можем похоронить. Кстати, в понедельник было 6 покойников – нам заведующий или главврач, мы не поняли, показал стопку бумаг на шестерых. Сказал, они написали заявку на проведение анализа на коронавирус. Это обязательное условие. Но вирусолога у них нет, и когда будет – никто не знает. Без его заключения вскрытие проводить нельзя. Но позже мы слышали, что два тела все-таки выдали родственникам. Как – не знаем. Вирусолога так и не было. Представитель здравоохранения области в ответ на запросы журналистов ответил, что в областном морге покойников нет. Как позже выяснилось, РГКП «Центр судебной медицины», в котором ожидают посмертного теста на корону несколько тел, подчиняется не областному управлению здравоохранения, а министерству юстиции, из-за этого конфликта подчинений и возникла эта «коллизия», пояснил руководитель управления внутренней политики Жасулан Бисембиев. Позже проблема нашла свое решение. – Мы пришли к соглашению с МЮ, и облздрав направил специалистов. Думаю, уже завтра, по итогам анализов, выдача тел начнется. – На забор анализов требуется ведь не вирусолог? – Да, обычная медсестра, просто Минюст, когда утверждал требование об обязательном анализе трупов на коронавирус, подразумевал забор анализов сразу по факту регистрации смерти. Но, к сожалению, документ не отработал этот момент – именно осуществление забора тестов, – говорит Бисембиев. Ситуация с покойниками нашла свое решение. Но что делать живым, когда им не оказывается предписанная Конституцией необходимая медицинская помощь? На сегодня у нас в области сложилась абсурдная картина – у медицины есть два диагноза: коронавирус и не коронавирус. И все, что «не», к вниманию не принимается. Уже обошли все соцсети чудовищные кадры с обгоревшим жителем Атырау, которого фактически выбросили из больницы без оказания достаточной медпомощи. Люди жалуются на невозможность получить помощь с любыми заболеваниями. Знакомая беременная женщина больше недели терпела острую зубную боль, потому что не могла найти никакой информации о местах приема. Когда боль стала невыносимой, она решилась ехать на свой страх и риск (в городе перекрыто транспортное движение) в поликлинику №2, известную как стоматологическая. В поликлинике пациентку с острым пульпитом приняли, но сразу же предупредили – они снимают только болевой синдром, но не лечат. Ей поставили мышьяк, а на лечение пригласили, только не смейтесь, после карантина. В облздраве удалось получить список учреждений, где ведется прием: «Кроме ТОО “Стоматология” (это частное предприятие, но оно оказывает стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтической, беременным и пациентам с острой зубной болью в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет бюджетных средств по госзаказу – прим. автора), экстренную стоматологическую помощь оказывают в поликлиниках №№ 1, 3, 4, 7 и в Геологе». Вопрос о сроках оказания действенной и необходимой помощи в настоящее время повис в воздухе. Вот ещё один пример: пожилой человек оступился и получил дома перелом бедренной кости, ему наложили гипсовую лангетку и тоже отправили дожидаться необходимой операции – после карантина. Старая поговорка «От сумы да от тюрьмы не зарекайся» сегодня стала как никогда актуальна – денег нет, но мы держимся, а в тюрьму загреметь сейчас еще проще, чем всегда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.