В ЗКО насчитываются: 379 дневные государственные, 3 вечерние, 3 частные, 3 специальные школы, 1 спортивная школа, 1 НИШ. В школах области работают более 14 тысяч учителей.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции школьники в этом году раньше обычного ушли на каникулы после третьей четверти. Позже в министерстве образования заявили, что четвёртая четверть начнётся вовремя, но дети будут обучаться онлайн. Для казахстанской системы образования эта новость стала полной неожиданностью. Отсутствие необходимых платформ, обученных кадров и опыта предвещали явный провал. Но власти оказались куда более оптимистичнее, нежели рядовые казахстанцы. Они заявили, что используют опыт мировых держав, обеспечат компьютерами и планшетами всех, кто в этом нуждается, при этом школьников сильно грузить не будут. 6 апреля начался первый день с совершенно новой системой обучения для Казахстана. В первые же дни стали очевидны явные слабые стороны - сам министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что интернет в Казахстане не приспособлен для обучения онлайн. - Мы видим, что интернет в нашей стране не приспособлен, чтобы 2,5 миллиона детей обучались через онлайн-системы. Исходя из этого, чтобы дети получали более качественные знания, мы приняли решение, что нет необходимости проводить обучение через онлайн-стриминг, - сказал тогда министр. Для обучения школьников будут другие механизмы, подчеркнул он. Другими механизмами оказались короткие видеоуроки, обратная связь через мессенджер WhatsApp и платформу Кунделик, телеуроки на национальных каналах. Большинство родителей школьников не видят никакого смысла в переходе на дистанционку.- Зачем все это было нужно? Лишняя нервотрёпка. Почему нельзя было просто передвинуть четвёртую четверть на лето, когда эта пандемия закончится? Летние каникулы сократились бы, но ничего страшного, зато учились бы спокойно по старой схеме. Зачем нужно было устраивать весь этот грандиозный бардак? У меня двое детей школьного возраста, оба не хотят заниматься дома. Отвлекаются на все подряд, стали рассеянными. Раньше мы отбирали у детей телефоны и просили, чтобы сели за уроки, сейчас, наоборот, сами даём в руки им телефоны, - говорит жительница города Айшабиби. Многих родителей волнует здоровье их детей. Ведь длительное нахождение за компьютером или телефоном отрицательно сказывается на здоровье всех людей, особенно на неокрепшем организме подростков. - Моя дочь в этом году заканчивает школу, готовится поступать в медицинский университет. Изначально будут изучать общую медицину, а потом она выбрала профессию стоматолога. Так вот, выпускные государственные экзамены у нас отменили, но вступительные никто не отменял. Дочь днями и ночами готовится, боится не поступить. Я ведь ее одна воспитываю, боится не оправдать мои надежды. Часами сидит за компьютером, то в телефоне. То, что занимается - это хорошо, но здоровье ведь портится. Зрение у нее уже плохое, осанка портится, спина болит. Вот почему молодёжь у нас сейчас слабая пошла, - возмущается мама выпускницы Лариса. - Не то что ребенок, я - человек с высшим образованием не пойму, что написано в учебнике! Мы занимаемся по "обновленке", тут хочется просто материться. Почему нельзя писать задания простым человеческим языком. Ребенок приходит и просит просто ему объяснить, чего от него хотят в этом задании! Я сама либо вообще не пойму, что там надо вычислить, либо с трудом понимаю после того, как прочитаю на 4-5 раз. Потом еще домашку задают, в общем, сидим на карантине, не скучаем, поминаем составителей задачек добрым словом, - смеется мама третьекласника Асема.Педагог начальных классов Карина (имя изменено по просьбе девушки) говорит, что дистанционное образование в Казахстане имеет как положительные, так и отрицательные стороны. По ее словам, главным плюсом является сам эксперимент. - Переход на дистанционное обучение является для нас колоссальным опытом. Мы, учителя, родители, дети стали намного грамотнее в информационном плане. Эти вынужденные меры позволили нам по-новому взглянуть на все, на педагогические кадры в том числе. Не буду скрывать, но в казахстанских школах работают очень много неграмотных педагогов и методистов. Некоторые элементарно не могут скинуть приглашение на ZOOM, сделать демонстрацию экрана. Отдельную категорию составляют учителя предпенсионного возраста, которые теряются при виде чего-то нового, - говорит Карина. Исходя из этого, педагог делает выводы, что Казахстан не готов к переходу на дистанционное обучение. По словам Карины, переход должен был проходить поэтапно. - Уроки информатики должны проводиться больше в учебной программе. Сейчас проводится всего один час в неделю в 3 и 4 классах, и еще не оценивается, хотя информатика, по сути, очень нужный предмет. Родители тоже паникуют, то в "Кунделик" не могут зайти, прикрепить задания, то через ссылку не могут видео посмотреть. Некоторые даже не могут помочь своим детям, так как в свое время они учились по другой программе. Обновленку тоже необходимо пересмотреть, нужно хотя бы по одному часу оставить на повторение. Детям тяжело осваивать темы, поэтому дистанционное обучение сложно в первую очередь самим детям. Отсутствие компьютера или ноутбука тоже препятствует обучению, а самая большая проблема - это интернет, у нас он очень слабый. Уроки по телеканалам не проходят по нашему календарному плану, тоже путаница. Для дистанционного обучения, я думаю, что нужен хороший интернет, компьютер и ноутбук. Даже у меня нет ни ноутбука, ни компьютера и интернета, а наш завуч сказала: "Находи как хочешь, ты должна быть готова к 4 четверти, пришлось просить компьютер со школы и устанавливать интернет, - рассказывает Карина. Женщина говорит, что также требуется хорошо разработанная платформа, и работать она должна в каждом регионе по-разному. - Например, Уральск работал бы по Zoom, Актобе по Google classroom и так далее, а то у нас и Zoom, и "Кунделик", и "Классрум", и ватсап, естественно, гаджет будет зависать. После телеуроков у детей и их родителей возникают еще больше вопросов. Все равно приходится все объяснять по-новому. Домашнее задание делают за детей их родители или пересылают друг другу. У всех одна и та же ошибка. Не знаю, чего они этим добиваются. Ведь этим они только вредят своим детям. А как мы будем писать СОР и СОЧ? Наверняка родители опять напишут за детей, и я должна буду выставить ребенку пятерку, а если этого не произойдёт, начнётся очередной скандал. Хотя я же знаю уровень знаний каждого ученика, - вздыхает Карина.В управлении образования ЗКО рассказали, что итоги двух недель показали: дистанционное обучение проходит в школах нашей области в нормальном режиме. С 6 апреля на дистанционную форму обучения перешли 390 школ, в которых обучаются более 108 тысяч учащихся.- Учащимся и педагогам, у которых нет личных компьютеров, во временное пользование переданы компьютеры, находящиеся на балансе школ. Всего передано 3155 компьютеров, из них 2554 учащимся и 601 - педагогам, а также 52 компьютера приобретены за счет спонсоров. Кроме этого, районными и городскими отделами образования планируется приобретение компьютеров за счет экономии средств из местного бюджета, - отметили в управлении образования ЗКО. На вопрос, все ли населённые пункты обеспечены интернетом, получить ответ от управления образования не удалось. Там лишь отметили, что для учащихся, не имеющих телевидение и интернета, уроки доставляются в бумажном варианте, в неделю один раз, через курьеров, с соблюдением всех санитарных норм. Стоит отметить, что для выпускников 9 и 11 классов в этом году отменили выпускные экзамены. 9 класс в этом году заканчивают более 8,5 тысячи школьников, 11 класс завершают чуть более пяти тысяч выпускников. - В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера итоговая аттестация проводится на основании годовой оценки текущего учебного года. В связи с чем в этом году 9 и 11 классы итоговые и государственные экзамены сдавать не будут, они в этом году отменены. В 2019-2020 учебном году по области 9 класс завершают 8516 учащихся, из них в городе Уральск – 3814, 11 класс завершают 5039 выпускников, из них в городе Уральск - 2239. В связи со сложившейся ситуацией проведение последнего звонка не планируется. Вопрос по проведению выпускных балов на данный момент рассматривается министерством образования и науки РК. Четвертая четверть закончится 25 мая, - отметили в ведомстве. Стоит отметить, что в управлении образования уверены, что дистанционное обучение не снизит уровень знаний казахстанских школьников. - Предполагаем, что снижение уровня знаний школьников не должно быть, со стороны детей в настоящее время закладываются навыки дистанционного обучения. При дистанционном обучении ребенок сможет пересматривать видеоурок сколько угодно. Каждый ученик с учителем индивидуально может обсуждать вопросы, непонятные моменты. Учителя, которые освоили технологии, смогут использовать многие навыки и в традиционном обучении, - заверили в ведомстве. В связи с дистанционным обучением в школах отменили питание. Как стало известно, сумма экономии составила более 300 млн тенге. Эти деньги планируют направить на приобретение компьютеров и текущий ремонт общеобразовательных школ области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.