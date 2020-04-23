Сейчас составляются списки нуждающихся, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Священный месяц Рамазан в этом году начинается 24 апреля и продлится до 23 мая. В этот период верующие воздерживаются от приёма пищи в светлое время суток, каждый день читают суры из Корана и ведут особый образ жизни. Между тем введенный режим чрезвычайного положения и карантин в Казахстане внесли изменения в привычные условия проведения священного месяца.
Так, по словам наиб-имама Областной центральной мечети Уральска Наурыза Убаева, в этом году в мечетях отменили чтение таравих-намаза.
Таравих – это намаз, который читается в мечети только во время Рамазана.
- Каждый верующий может самостоятельно читать таравих, пусть хоть одну-две суры, которые знают. Также ежегодно во время Рамазана мы организовывали ифтар в мечети на 150 человек. В этом году в связи с карантином в мечетях ифтара не будет. Но у нас имеются спонсоры, которые выделяют средства, и на эти деньги планируем развозить еду постящимся. Список нуждающихся у нас есть, но он еще пополняется. Ежедневно необходимая для разговления еда будет развозиться в дома нуждающихся в пакетах, - рассказал наиб-имам.
Ифтар или ауыз-ашар разговление, принятие пищи с заходом солнца.
Что касается фитр-садака - в этом году он составляет 370 тенге на одного человека.
Фитр-садака – это пожертвование, рассчитанное на одного человека и которое обычно дают в мечети.
- Размер фитр-садака ежегодно высчитывается. В этом году он составляет 370 тенге, но опять-таки по причине карантина пожертвования не нужно нести в мечеть, а можно скинуть в любую мечеть через приложение Kaspi.kz. Как будет проходить Ночь предопределения по неизвестно, - ддобавил Наурыз Убаев.
С расписанием поста в Рамазан для жителей Уральска можно ознакомиться здесь
.
