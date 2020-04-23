Из них четверо - жители Актюбинской области и трое - Туркестанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 60 медиков неделю живут в инфекционном стационаре Атырау Как сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии, женщина 42 лет, мужчины 39 лет и 37 лет - жители Актюбинской области - были госпитализированы в карантинный стационар. Все они прибыли из Москвы РФ 22 апреля через СКП «Жайсаң». - Женщина 36 лет прибыла из города Атырау автотранспортом, госпитализирована в карантинный стационар. Вместе с тем мужчины 45, 37 и 36 лет прибыли с РФ через г. Оренбург. Они жители Туркестанской области. На посту «Жайсаң» сотрудниками СКП проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. По результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19, - уточнили в Оперативном штабе Госкомиссии. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Контактные новых пациентов выявлены, все взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы. По состоянию на 23 апреля в Актюбинской области выявлено 34 человек с инфекцией COVID-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 23 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2191, вылечились 515 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.