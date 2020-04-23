В числе заразившихся - житель Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев на брифинге в РСК рассказал, что из 10 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, 9 работают вахтовым методом в Российской Федерации. 8 из них являются жителями Западно-Казахстанской области и один - житель Туркестанской области. - Пациенты прошли пешими на автопереходах c РФ на постах «Сырым» и «Таскала», при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинные стационары. Также одним из заболевших коронавирусной инфекцией является житель Уральска, которому 48 лет. Он был госпитализирован в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, - сообщил Нурлыбек Мустаев. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 10 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Выявлены лица контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия по поиску контактных продолжаются. Нурлыбек Мустаев отметил, что на 23 апреля в области выявлено 86 человек с инфекцией COVID-19. В области от коронавирусной инфекции выздоровели 2 человека. Под наблюдением врачей в областной инфекционной больнице находятся 84 человека, провизорном стационаре - 20, карантинном - 56, на домашнем карантине - 1181 человек. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 23 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2207, вылечились 515 человек, умерли - 20. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.