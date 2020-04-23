Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, о попытке суицида полицейским на блокпосту сообщил очевидец. - Не долго думая, старший лейтенант полиции Айдын Каженов на служебном автотранспорте направился к месту инцидента. Подойдя к мужчине, который готовился спрыгнуть, полицейский старался отвлечь его посторонними разговорами, но тот кричал, что прыгнет, тогда полицейский продолжил с ним разговаривать, в то же время подошедшему прохожему он дал знак схватить его, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Так участковому инспектору полиции Айдыну Каженову удалось предотвратить трагический случай. Мужчина, который намеревался совершить суицид, оказался жителем города Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.