Светофоры начнут работать 27 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции ЗКО, в городе установили два светофора с вызывными устройствами для пешеходов.

- Они были установлены на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных по проспекту Евразия, в районе автобусной остановки «Научно-техническая библиотека» и по улице Гагарина напротив СОШ №22. 27 апреля этого года их введут в эксплуатацию, - пояснили в департаменте полиции ЗКО.

Департамент полиции ЗКО призывает водителей обратить особое внимание при движении по указанным участкам дорог, а пешеходам быть предельно внимательными, при этом рекомендуем жителям данных районов провести беседу с детьми и объяснить правила пользования кнопками вызова разрешающего сигнала светофора для безопасного перехода проезжей части.

