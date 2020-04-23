В прошлом году на проведение обработки было выделено 69 млн тенге. В этом году сумма увеличена. К городской территории добавились населенные пункты района Байтерек – поселки Мичурино, Асан и Зеленое. - Если в прошлом году было обработано 10 тысяч гектаров, то в этом году площадь увеличена до 12 тысяч гектаров. В конкурсе по госзакупкам определена подрядная организация ТОО «Магтоксин». Этой работой они занимались и в прошлом году. Работы начаты с 5 апреля. Обработка территории стартовала 16 апреля, - сообщил главный специалист управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мурат Конысбаев. В этом году первой начали обрабатывать территорию возле городского парка культуры и отдыха. Там местные водоемы изучили энтомологи. Они выяснили, что сейчас появились первые личинки комаров. - Мы применяем препарат Бактицид. Он не вредит людям и живым организмам. В этом году весна прохладная. Только начался выплод личинок. Мы обрабатываем территорию при помощи ветрогенератора и ранцевых опрыскивателей. Второй этап начнем в мае. Он будет направлен на борьбу с окрыленными комарами и мошками, - сказал представитель подрядной организации Данияр Базарбаев. Подрядчики заявили, что будут заниматься обработкой территории до середины лета.bUteBmGUW6c kRzXIePRHfk