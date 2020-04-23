Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 23 апреля, в Атырауской области от коронавируса вылечились еще двое пациентов. Это 37-летняя медсестра Областной больницы и 18-летний молодой человек. У обоих контрольный тест на наличие Covid-19 показал отрицательный результат. Они были выписаны с инфекционного стационара. По данным на 13.00 часов 23 апреля в инфекционном стационаре пребывает 51 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция», в провизорном стационаре с симптомами ОРВИ находятся 16 человек, в карантинном стационаре 103 местных жителя, на домашнем карантине находятся 2843 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.