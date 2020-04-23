По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +2. В Атырау ясная погода без осадков, днем 17 градусов тепла, ночью 5 градусов тепла. В Актау будет пасмурно. Днем ожидается до +12 градусов, ночью +9. В Актобе синоптики прогнозируют заморозки. Днем 12 градусов тепла, ночью около 0. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.