К кому перешло право доверительного управления стадионом пока неизвестно, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Уральске после реконструкции открыли стадион "Юность" Сегодня, 23 апреля, состоялся тендер по передаче в доверительное управление без права выкупа стадиона "Юность". Гарантийный взнос составил чуть более 30 млн тенге. Кто именно выиграл торги, пока неизвестно. Стадион "Юность" находится на балансе школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта ЗКО. Объект, а это административное здание на 845 кв. метрах, касса и, собственно, сам стадион площадью 1,6 га, хотят передать в доверительное управление сроком на пять лет. Балансовая стоимость стадиона составляет 1 млрд 30 млн тенге. Стоит отметить, что на стадионе менее двух лет назад была проведена реконструкция. На это компания КПО б.в. выделила 580млн тенге. Работы начались в конце 2015 года и завершились в 2018.   Согласно проекту были заменены основания и системы охлаждения ледового катка, комплект холодильного оборудования, приобретены современная техника для чистки и подготовки льда, снегоуборочная машина и произведен ремонт гаража, контрольно-пропускного пункта, системы канализации, пешеходные дорожки.  