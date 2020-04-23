Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 апреля аким ЗКО Гали Искалиев выступил в эфире телеканала "Акжайык". Глава региона рассказал о социально-экономической ситуации в области, о помощи государства и меценатов и ответил на вопросы телезрителей. - Социальные выплаты на сегодняшний день получили 133 тысячи человек в регионе, это порядка 20% населения области. Данная помощь и далее будет оказываться в течение мая. Заявку повторно подавать не надо, соцвыплата будет начисляться автоматически. Также почти 5,5 тысячи человек уже получили выплаты по 50 тысяч тенге из фонда "Birgemiz", и еще порядка 8 тысяч человек получат данную денежную помощь. Из данного фонда на нашу область было перечислено около 408 млн тенге, - рассказал Гали Искалиев и поблагодарил предпринимателей и меценатов области за поддержку соотечественников. Глава региона также отметил, что продуктовая помощь получателям АСП также продолжит поступать, но уже в денежном эквиваленте, чтобы минимизировать контакты. Что касается помощи в оплате коммунальных услуг, как известно, она будет поступать на лицевые счета граждан. Данной помощью планируется охватить порядка 40 тысяч человек в ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.