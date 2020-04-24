Иллюстративное фото их архива "МГ" По сообщению оперативного штаба Госкомиссии, на 9.30 (время Нур-Султана) 24 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан - 5, в г. Алматы - 8, в г. Шымкент - 6, в Костанайской области - 2, в Павлодарской области - 4, в Туркестанской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 6, в Атырауской области - 2, в Акмолинской области - 2, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 5. В г. Алматы зарегистрирован 1 случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Всего в стране подтверждено 2334 случаев, из них: - в Алматы - 764, - в Нур-Султане - 433, - Кызылординской области - 161, - г. Шымкент - 139, - Карагандинской области - 108, - Жамбылской области - 98, - ЗКО - 92, - Акмолинской области - 85, - Атырауской области - 84, - Туркестанской области - 81, - Алматинской области - 69, - Павлодарской области - 62, - Актюбинской области - 55, - Костанайской области - 38, - СКО - 30, - Мангистауской области - 20, ВКО - 15.