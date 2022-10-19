Президент поручил обеспечить реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции. На 14% повысились цены на социально-значимые продукты в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области сказал, что в сентябре инфляция в Казахстане превысила 17%. И она продолжает увеличиваться.
- Это приводит к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%. Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует План по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 миллиардов тенге, - сказал президент.
Глава государства сказал, что во многом рост цен на продовольствие подстёгивают посредники. Поэтому, по словам президента, крайне важно устранять перекупщиков из цепочек поставок и наладить логистику сбыта сельхозпродукции. - Региональным комиссиям по расследованию посреднических схем следует усилить работу по выявлению спекуляций, сговоров и незаконных торговых надбавок. Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками акимы могут и должны разбираться надлежащим образом, - отметил Касым-Жомарт Токаев. Правительство совместно с акимами должно обеспечить реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.