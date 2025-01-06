Руку рабочего затянуло в жернова станка в Мангистау

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, инцидент произошел в цеху, расположенном на территории полигона твердых бытовых отходов Мунайлинского района.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, инцидент произошел в цеху, расположенном на территории полигона твердых бытовых отходов Мунайлинского района.

- Рука рабочего 2004 года рождения по неосторожности попала в жернова станка по переработке пластика, - говорится в сообщении.

Спасатели при помощи специальных инструментов аккуратно демонтировали устройство и высвободили руку пострадавшего. После мужчина был перенесен в ожидавшую карету скорой помощи для дальнейшей его транспортировки в больницу.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения техники безопасности на производстве и тщательного инструктажа работников предприятия.