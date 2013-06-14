2Акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан темир жолы» рассмотрено представление Главной транспортной прокуратуры, внесенное по результатам проверки в деятельности Акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» (АО «ВЖДО»), сообщает Главная транспортная прокуратура РК. Как ранее сообщалось, в деятельности крупнейшей в стране охранной организации выявлены многочисленные системные нарушения требований законодательства об охранной деятельности, выраженные в необеспечении должной охраны грузов, а в ряде случаев без вооруженного сопровождения, что повлияло на рост хищений грузов на железнодорожном транспорте. К примеру, если в 2012 году по таким фактам возбуждено 151 уголовное дело, то только за 2 месяца текущего года возбуждено уже 55 уголовных дел. Значительная часть фактов хищения грузов (29,1%) совершены на станции Достык Алматинской области, которая граничит с Китаем. Увеличилось число совершенных преступлений и в Карагандинской, Акмолинской, а также Восточно-Казахстанской областях. По представлению прокуратуры ряд руководителей АО «ВЖДО» и его структурных подразделений освобождены от занимаемых должностей, в том числе три вице-президента АО «ВЖДО», два исполнительных директора АО «ВЖДО», директора двух филиалов АО «ВЖДО» в городах Семей и Атырау, начальники стрелковых команд. Также привлечены к дисциплинарной ответственности директор филиала АО «ВЖДО» в городе Костанае, его заместители и другие. today.kz