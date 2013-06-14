3Сегодня в Астане состоялось заседание Комиссии по государственным символам РК при акимате Астаны, сообщается на официальном сайте столицы. В начале июня в столице прошел очередной рейд, в ходе которого был выявлен ряд нарушений в использовании государственных символов страны. Председатель комиссии - заместитель акима города Аида Балаева в ходе заседания подчеркнула недопустимость нарушения закона. Она отметила, что каждый факт требует принятия жестких мер. Всего акиматами районов раскрыты десятки нарушений по размещению государственных символов в городе. В основном несоблюдение норм выявлено в школах и вузах, судах и больницах. Чаще всего это порванные флаги и флаги разной цветовой гаммы. Как отметили главы управлений и ведомств районов, все нарушения по итогам проверок были устранены. По итогам совещания Балаева дала поручение акиматам районов усилить контроль и вместе с прокуратурой провести рейды по школам и больницам Астаны. today.kz