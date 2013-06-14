В Минтранскоме продемонстрировали проект «Национальный шлюз РК Таможенного союза»
Министр транспорта и коммуникаций РК Аскар Жумагалиев встретился с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Денисом Свердловым, сообщает пресс-служба Минтранскома.
В ходе официальной встречи с российской делегацией вице-министр транспорта и коммуникаций РК Сакен Сарсенов рассказал о ходе реализации проекта «Национальный шлюз РК Таможенного союза» и развитии инфокоммуникационных технологий в Казахстане.
Российской стороне были продемонстрированы функционал и возможности введенных в опытную эксплуатацию «Национального шлюза РК Таможенного союза» и подсистемы «Доверенная третья сторона», позволяющей подтверждать легитимность электронно-цифровых подписей сторон.
Как отметил вице-министр Сакен Сарсенов, на сегодняшний день обеспечена готовность РК к интеграции с национальными сегментами стран Таможенного союза, в рамках создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли. Эта система обеспечит обмен сообщениями при таких таможенных взаимодействиях, как налоговый, фито-санитарный, транспортный и другие виды государственного контроля в области торговли между странами.
По итогам встречи сторонами была достигнута договоренность о проведении совместных работ по интеграции Национальных сегментов двух стран.
Также российская делегация посетила центр мониторинга серверного центра государственных органов Республики Казахстан, единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг и центр обслуживания населения.
Интерес у российской стороны вызвал ход развития электронного правительства. Мнение о том, что «электронное правительство» становится все более востребованным было подкреплено статистикой – в 2012 году через инфраструктуру электронного правительства РК было оказано 21,4 млн.услуг. В планах Министерства - увеличить количество оказываемых электронных услуг и продолжить их адаптацию для мобильных приложений.
Реализация целого ряда государственных и отраслевых программ дала также мощный импульс для развития ИКТ-отрасли. Так, по результатам прошлого года доходы в данном секторе выросли до 1 трлн. тенге. Увеличилось количество казахстанцев, владеющих навыками работы на компьютере (62,6% населения) и пользующихся Интернетом (10 млн.человек).
Согласно последнему рейтингу ООН, среди 192 стран-участниц Казахстан занял вторую позицию по индексу «е-участие» (в 2005 – 31 место). По индексу «Развитие «электронного правительства» наша страна поднялась на 38 место (с 65 в 2005 году), а по онлайн-услугам – на 14. Электронное лицензирование Казахстана в этом году названо лучшим проектом для бизнеса в рамках международного конкурса WSIS.
Особое внимание Сакен Сарсенов уделил разработанной по поручению Главы государства Государственной программе «Информационный Казахстан – 2020», рассказав об основных положениях программы.
Напомним, данной программой предусмотрено дальнейшее внедрение современных технологий связи, цифрового телевидения, перевод государственных услуг в электронный формат, активное применение информационных технологий в медицине, образовании и других сферах, а также ряд мероприятий, направленных на стимулирование отечественных предприятий рынка ИКТ путем предоставления государственных мер поддержки и создания необходимых инфраструктурных условий.
Планируется также, что к 2015 году уже в 50 % всех образовательных учреждений будет внедрена система электронного образования.
today.kz
