5В Нью-Джерси во время автошоу Night of Wings гонщик серии NASCAR (Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей) Джейсон Леффлер разбился на гоночной трассе, передает РБК. Как рассказывают очевидцы произошедшего, заблокировались передние колеса машины, после чего та ударилась об ограждение и несколько раз перевернулась. После аварии 37-летнего Леффлера доставили на вертолете в госпиталь, где он скончался не приходя в сознание. После аварии шоу было остановили и его решили не продолжать. На официальном сайте NASCAR появилось сообщение в связи с произошедшим: "NASCAR выражает свои соболезнования родственникам Джейсона Леффлера, который погиб этим вечером. Более 10 лет он был отличным пилотом в нашем спорте. Нам будет его не хватать". today.kz