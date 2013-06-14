6Тысячи американцев сделали оригинальный подарок для Джорджа Буша-старшего в честь дня рождения, выложив в Интернет свои фотографии в носках самой причудливой расцветки, сообщают Вести.Ru. Экс-президент США, которому исполнилось 89 лет, после окончания политической карьеры пересмотрел свой стиль одежды. Буш-старший стал появляться на различных мероприятиях, в том числе и на официальных, в ярко-розовых носках и носках-суперменах. Сограждане, подметив тягу к ярким деталям гардероба, наводнили соцсети в цветных носках. Среди участников акции – известные политики, например, бывший госсекретарь Кондолиза Райс, экс-министр обороны Роберт Гейтс, бывший советник по национальной безопасности Стивен Хэдли и даже двухмесячная праправнучка именинника. Идея необычного подарка для 41-го президента США появилась у сотрудников фонда имени Джорджа Буша-старшего. "Присоединяйтесь к нам и поздравляйте президента Буша с днем рождения, фотографируясь в самых ярких и необычных носках, какие только у вас есть, а затем выкладывайте эти снимки в Интернет", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте Фонда. В этом году бывший глава американской администрации отпраздновал день рождения в своем доме в городке Кеннебанкпорт в штате Мэн, где они с супругой Барабарой обычно проводят лето. Как сообщалось, в конце 2012 года экс-президент США из-за осложнений после бронхита провел почти два месяца в больнице. Он страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Между тем свои 75, 80 и 85 лет Буш-старший отметил прыжками с парашютом, которые он совершал в тандеме с профессиональными инструкторами. today.kz