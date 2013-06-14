7Греция стала первой страной в мире, которая потеряла статус развитого государства в связи с тем, что ведущий мировой провайдер фондовых индексов MSCI Inc. снизил оценку фондового рынка страны, отмечает Росбалт. MSCI утверждает, что Греция два года не выполняет требования, предъявляемые к индикаторам развитых рынков с точки зрения операций займа ценных бумаг и кредитных операций, «коротких продаж» и оборотоспособности. В июне 2012 года провайдер поставил греческий индекс на пересмотр с возможностью понижения. Эксперты считают, что в результате пересмотра статуса многие инвесторы могут вывести акции греческих компаний из своих портфелей. Статус развитого государства был присвоен Греции в 2001 году. today.kz