Аргентинский суд признал виновным бывшего президента Карлоса Менема в нелегальных поставках оружия в Эквадор и Хорватию и приговорил к семи годам лишения свободы, передают Вести.Ru. При вынесении приговора 82-летний политик отсутствовал в зале суда по рекомендации медиков. Наблюдатели уверены, что в ближайшие годы тюрьма Менему не грозит: обвинительный приговор еще должен утвердить Верховный суд, а сенат страны - снять с Менема неприкосновенность. Менем управлял Аргентиной с 1989 по 1999 год. В 1991-1995 годах он незаконно продавал вооружение Хорватии и Эквадору, которые в то время вели боевые действия. Хотя официально оружие предназначалось Венесуэле и Панаме.