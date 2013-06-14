9Конгресс Никарагуа принял решение о строительстве канала между Тихим и Атлантическим океанами, сообщает Русская служба ВВС. Стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов долларов. Строительством будет заниматься Гонконгская компания. По мнению властей страны, будущий канал будет конкурировать с Панамским, что принесет стране немалую прибыль. Несмотря на возможную экономическую выгоду, защитники окружающей среды выступают против реализации проекта. today.kz