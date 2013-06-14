10В Астане изобретатели воссоздали оригинальую катушку Николы Теслы, способную вырабатывать электричество из воздуха, пишет газета "Экспресс К". Результат впечатлил изобретателей, ведь вначале они планировали лишь посторить опыт Теслы по передаче электричества беспроводным путем, а в ходе экспериментов, как утверждают ученые, научились черпать элекроэнергию из Вселенной. Созданная ими катушка заставляет гореть лампочку мощностью в 100 ватт. "Крупные магнаты в свое время хотели выкупили патенты Николы Теслы. Но дальнейшего развития его изобретение не получило. А ведь Тесла придумал, как получать электричество буквально из ничего. Сам Никола признался, что электричество он черпает из эфира – субстанции, из которой состоит все сущее", - рассказал руководитель группы столичных исследователей Абыз Латипов. Ученые уверены, если создать мощный генератор свободной энергии, то это открытие превратит Землю в рай. today.kz