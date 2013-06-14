11Руководители угледобывающих предприятий Казахстана считают, что подготовка к отопительному сезону может оказаться под угрозой срыва, сообщает Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен». Их опасения вызваны неравномерным объемом закупа топлива и ростом тарифа на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. По словам бизнесменов, объемы закупок топлива энергопредприятиями республики имеют сезонный характер. Максимальные закупки осуществляются в отопительный период (осень - зима), что приводит к дефициту грузовых вагонов, в то время как в весенне-летний период, имеющийся вагонный парк Казахстана простаивает. Кроме того, большой проблемой является отсутствие нормативных правовых документов по вопросам определения норм эксплуатационного запаса топлива на складах энергопредприятий перед началом отопительного сезона. Помимо этого, с начала 2013 года тариф на грузовые перевозки резко возрос в связи с переходом инвентарного парка АО «?аза?стан темір жолы» в собственность АО «?азтеміртранс» со статусом приватного парка и введением ставки оперирования (вагонная составляющая). Сейчас остается неясным вопрос распределения приватных вагонов под погрузку различных грузов, а именно в части осуществления контроля со стороны государства за данным процессом. Таким образом, возникает риск угрозы срыва своевременной подготовки энергопредприятий к отопительному сезону. today.kz