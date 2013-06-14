12Российское гражданство французскому актеру Жерару Депардье было предоставлено в соответствии с законом и без нарушений, об этом заявил в четверг в эфире радио «Маяк» заявил глава ФМС Константин Ромодановский. «Ни на йоту порядок оформления гражданства гражданином России Депардье нарушен не был», - заявил он. По словам главы ФМС, Депардье - это человек каждого российского телевизора. «Что судачить на этот предмет, что анекдоты травить? Мы все его знаем, любим», - заявил он. В конце 2012 года актер Жерар Депардье покинул Францию и поселился в Бельгии в знак протеста против планов властей повысить до 75% налог на доходы более €1 млн в год. Он также пообещал отказаться от французского гражданства и высказал желание получить российский паспорт. В начале января Депардье в особом порядке получил гражданство России, прописку он получил в Саранске, где ему презентовали квартиру в новостройке. Еще одну квартиру - на этот раз в Грозном - новоиспеченному россиянину подарил глава Чечни Рамзан Кадыров. В ходе «прямой линии» общения с россиянами президент России Владимир Путин рассказал, как именно Депардье было предоставлено гражданство. По его словам, когда Депардье «сказал на весь мир», что хочет российское гражданство, России не оставалось ничего другого, как предоставить актеру его. «Нам нужны такие люди. По всему миру ищут таких людей… Почему мы должны от этого отказываться?», - заявил президент. forbes.ru